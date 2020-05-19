شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب ينهي التعاملات على ارتفاع بعد تعرضه لخسائر في الجلسة الماضية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء بالتزامن مع انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية والقلق الذي سببه وزير الخزانة الأمريكي "ستيفن منوتشن" في تصريحاته أمام الكونجرس.



ووقت مثوله للشهادة أمام اللجنة المصرفية بمجلس النواب، أكد "منوتشن" على وجود تحديات وعقبات كبيرة وربما غير مسبوقة بالنسبة للأمريكيين بسبب كورونا.

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ومع ذلك، يرى "منوتشن" أن الموازنة الفيدرالية مستعدة بالفعل لتغطية الخسائر الناجمة عن أضرار وتبعات فيروس كورونا من خلال برامجها الداعمة.



وفي سياق آخر، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:55 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 99.4 نقطة، وسجل اعلى مستوى عند 99.7 نقطة وأقل مستوى عند 99.2 نقطة.



وفي ختام الجلسة، ارتفعت أسعار الذهب عقود تسليم يونيو/حزيران بنسبة 0.7% أو ما يعادل 11.20 دولار وأغلق المعدن النفيس عند 1745.60 دولار للأوقية، وسجل أعلى سعر اليوم عند 1750 دولارا بينما سجل أقل سعر عند 1727.2 دولار.