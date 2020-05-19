شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "آبل" يرتفع مع توسع الشركة في خدمة المحتوى السينمائي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "آبل" خلال تعاملات اليوم الثلاثاء مدعوما بأنباء عن شراء الشركة للمزيد من المحتوى لدعم خدمتها "تي في بلس".



وكشفت مصادر لوكالة بلومبرج عن أن "آبل" تجري محادثات مع مالكي المحتوى من أفلام سينائي وعروض تلفزيونية قديمة تستهدف بها زيادة المحتوى في مكتبة "تي في بلس".



وتتنافس "آبل" بخدمتها "تي في بلس" مع شركات أبرزها "نتفليكس" و"والت ديزني" وغيرها من صانعي المحتوى الأصلي.

Advertisements



وأطلقت "آبل" خدمة "تي في بلس" خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي باشتراك شهري يقدر بحوالي 4.99 دولار للفرد.



وعرضت "آبل" خدمتها "تي في بلس" مجانا لمدة عام على العملاء الذين يشترون أجهزة من الشركة مثل "آيفون" و"آيباد" وحواسب "ماك".



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع سهم "آبل" بحلول الساعة 18:36 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6% إلى 316.8 دولار، وسجل السهم أعلى سعر اليوم عند 318.5 دولار بينما سجل أقل سعر عند 314.7 دولار.