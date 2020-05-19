شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "أمازون" يرتفع مقترباً من تحقيق إغلاق قياسي جديد والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "أمازون دوت كوم" خلال تعاملات اليوم الثلاثاء مقتربا من تحقيق أعلى مستوى قياسي جديد عند الإغلاق، وذلك مع استمرار توسع شركة التجارة الإلكترونية في أعمالها.



ويرى مراقبون بأن "أمازون" من بين الشركات القليلة على مستوى العالم التي استفادت من ازمة كورونا حيث أجبر الفيروس مئات الملايين من البشر حول العالم للبقاء في منازلهم والاعتماد على التسوق عبر الإنترنت.



وأعلنت "أمازون" اليوم أنها ستضيف الف وظيفة جديدة بدوام كامل في ولاية "ديلاوير"، وسوف يعمل الموظفون في مركز توزيع جديد في الولاية الأمريكية.

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وسوف يقع المركز الجديد في "ويلمينجتون" ويعد ثالث مركز توزيع تابع لـ"أمازون" في ديلاوير بعد افتتاح الشركة مركزا في "نيو كاسل" عام 1997 ومركزا آخر في "ميدلتاون" عام 2012.



ومن المنتظر بناء المركز الجديد في موقع مصنع سابق تابع لـ"جنرال موتورز" في الولاية لكن تم إغلاقه عام 2009.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع سهم "أمازون" بحلول الساعة 18:13 بتوقيت جرينتش بنسبة 2.3% إلى 2482.1 دولار، وسجل أعلى سعر اليوم عند 2483.6 دولار وأقل سعر عند 2428.9 دولار.