شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق لليورو مقابل الدولار 19-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لامس زوج اليورو مقابل الدولار هدفنا المنتظر عند 1.0966 ويواجه مقاومة قوية هناك، مما قد يجبر السعر على تقديم بعض الميل الهابط المؤقت قبل استئناف المحاولات الإيجابية.

نذكر بأننا نرجّح استمرار الاتجاه الصاعد للفترة القادمة بشرط تخطي المستوى المذكور للاندفاع نحو 1.1067، مع الانتباه إلى أن كسر 1.0920 سيضع السعر تحت ضغط سلبي لحظي يستهدف مناطق 1.0840 قبل تحديد مصير الوجهة التالية بشكل أوضح.