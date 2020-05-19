شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يبقي على خسائره عقب تصريحات وزير الخزانة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأمريكي خلال تعاملات اليوم الثلاثاء وأبقى على خسائره في أعقاب الشهادة التي أدلىى بها وزير الخزانة "ستيفن منوتشن" أمام الكونجرس الأمريكي.



وأمام اللجنة المصرفية في مجلس النواب الأمريكي، أكد "منوتشن" على أن "كورونا" يشكل تحديا غير مسبوق للاقتصاد والأسر والمجتمعات في كافة أنحاء الولايات المتحدة.



ومع ذلك، شدد "منوتشن" على استعداد الإدارة والموازنة الأمريكية لتحمل المزيد من الخسائر والأضرار الناجمة عن فيروس كورونا.

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ومن بين ذلك، أشار وزير الخزانة إلى برنامج تمويل ودعم الشركات المتضررة من الفيروس التاجي والذي يقدر ببقيمة 500 مليار دولار.



هذا، وقد كشفت بيانات حكومية اليوم في الولايات المتحدة عن أن مؤشر تصاريح البناء سجل 1.07 مليون تصريح خلال أبريل/نيسان الماضي في الولايات المتحدة وهو ما جاء أعلى من توقعات عند مليون تصريح، بينما تراجعت وتيرة بناء المنازل الجديدة في نفس الفترة.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 16:34 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 99.5 نقطة، وسجل اعلى مستوى عند 99.7 نقطة وأقل مستوى عند 99.2 نقطة.