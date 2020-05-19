شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يتخلى عن مكاسبه ويتحول إلى الانخفاض قبيل بيانات المخزون الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الثلاثاء متخلية عن المكاسب التي سجلتها في وقت سابق بالجلسة، وذلك في انتظار بيانات المخزون الأمريكي.



وتلقى الخام دعما من استمرار جهود إعادة فتح الاقتصادات حول العالم بعد أسابيع طويلة من الإغلاق بسبب جائحة "كورونا"، وهو ما سينعش الطلب على السلع، ومن بينها الخام.



وعلاوة على ذلك، فإن المستثمرين متفائلون حيال اتفاق "أوبك+" بخفض الإنتاج 9.7 مليون برميل يومياً حتى نهاية يونيو/حزيران المقبل وربما بعد ذلك.

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ومن المنتظر في وقت لاحق اليوم إعلان معهد البترول الأمريكي عن بيانات مخزون الخام في الولايات المتحدة عن الأسبوع الماضي بينما ستصدر إدارة معلومات الطاقة بياناتها الرسمية غدا.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض سعر "ويست تكساس" الأمريكي بحلول الساعة 16:02 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.5% إلى 31.3 دولار للبرميل، وسجل اعلى سعر اليوم عند 33.4 دولار وأقل سعر عند 31.3 دولار.



وتراجع سعر "برنت" بنسبة 1.4% إلى 34.3 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 35.7 دولار بينما سجل أقل سعر عند 34.2 دولار.