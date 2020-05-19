شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الكندي يرتفع مدعوماً بمكاسب النفط والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الكندي أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء مدعوما باستمرار مكاسب النفط واتخاذه اتجاهاً صاعداً في الجلسات القليلة الماضية.



يأتي ذلك وسط تفاؤل بشأن إجراءات إعادة فتح الاقتصاد في عدد من الدول حول العالم مما يعني بدوره تعافي الطلب على السلع.



كما يتلقى الخام دعماً أيضا من اتفاق "أوبك+" لخفض الإنتاج والذي دخل حيز التنفيذ بداية من الأول من مايو/أيار الجاري ويستمر لمدة شهرين.

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هذا، ويعد الدولار الكندي أحد العملات المرتبطة بالسلع حيث أنه متصل بالنفط لكون كندا من أبرز المنتجين والمصدرين للخام على مستوى العالم.



وشأنها شان بقية الدول حول العالم، يعاني الاقتصاد الكندي من أضرار وتداعييات فيروس "كورونا" على مدار الفترة الأخيرة، لكن مع إجراءات إعادة فتح الاقتصاد، ربما يتعافى الناتج المحلي الإجمالي بشكل تدريجي هذا العام.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع الدولار الكندي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 15:31 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 0.7198، وسجلت العملة الكندية أعلى سعر اليوم عند 0.7212 بينما سجلت أقل سعر عند 0.7154.