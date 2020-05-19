شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم الأمريكية تنخفض في بداية التعاملات قبيل شهادة "باول" و"منوتشن" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم الانخفضت معظم مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء في انتظار التصريحات التي سيدلي بها كل من رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" ووزير الخزانة "ستيفن منوتشن" في شهادتيهما أمام الكونجرس الأمريكي.



هذا، ومن المنتظر مثول "باول" و"منوتشن" أمام اللجنة المصرفية بمجلس النواب الأمريكي للحديث عن أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد الأكبر في العالم في ظل جائحة كورونا.



وكشفت بيانات حكومية عن أن تصاريح البناء سجلت 1.07 مليون تصريح خلال أبريل/نيسان الماضي في الولايات المتحدة وهو ما جاء أعلى من توقعات عند مليون تصريح، بينما تراجعت وتيرة بناء المنازل الجديدة في نفس الفترة.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع مؤشر "داو جونز" بحلول الساعة 14:05 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% (ما يعادل 100 نقطة) إلى 24501 نقطة، وانخفض "إس أند بي 500" بأقل من 0.1% (ما يعادل نقطة واحدة) إلى 2953 نقطة، في حين ارتفع مؤشر "ناسداك" بنسبة 0.6% (ما يعادل 50 نقطة) إلى 9291 نقطة.