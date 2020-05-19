شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة المصرية تعاود الصعود بجلسة الثلاثاء..و102 سهم فى المنطقة الخضراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عاودت مؤشرات البورصة المصرية، الصعود بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، وذلك بعدما أغلقت أمس على تراجع، مدفوعة بعمليات شراء من المؤسسات المحلية، وإقرار البرلمان تخفيض ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة، وسط أحجام تداول متوسطة، كما ارتفع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 5.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 550.383 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 241 مليون ورقة مالية بقيمة 662.8 مليون جنيه، عبر تنفيذ 25.3 ألف عملية لعدد 173 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 74.03% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 19.79%، والعرب على 6.18% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 37.78% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 62.21%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 21.4 مليون جنيه، 23.7 مليون جنيه، 1.3 مليون جنيه، 3.8 مليون جنيه، 59.8 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات المؤسسات المصرية للشراء بقيمة 110 مليون جنيه، على التوالى.

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وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.76% ليغلق عند مستوى 10357 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.12% ليغلق عند مستوى 1512 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.68% ليغلق عند مستوى 11824 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 3939 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوٍ الأوزان" بنسبة 1.63% ليغلق عند مستوى 1140 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوٍ الأوزان"، بنسبة 1.38% ليغلق عند مستوى 1851 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.27% ليصل إلى مستوى 652 نقطة.

وصعدت أسهم 102 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 35 شركة، ولم تتغير مستويات 36 شركة.

يذكر أن إدارة البورصة المصرية، قد قررت أن تكون مواعيد جلسة التداول اليومى خلال شهر رمضان بالبورصة للسوق الرئيسى وكذلك سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة (بورصة النيل) من الساعة 10 صباحًا إلى الساعة 1.30 ظهرًا، وتسبقها الجلسة الاستكشافية من الساعة 9.30 صباحًا.