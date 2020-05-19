شكرا لقرائتكم خبر عن 25 ألف جنيه تخفيض على MG6 بمناسبة عيد الفطر المبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بنجاح منقطع النظير تشهد موديلات MG إنطلاقة كبيرة منذ طرحها بالسوق المصري تحت راية المنصور للسيارات ، نجاحات تجسدها آلاف السيارات المباعة من كل طراز من طرازات العلامة الإنجليزية الشهيرة التي تصنع في أكبر مصنع للسيارات في قارة آسيا .

وتنتشر طرازات MG بشكل لافت للنظر في شوارع مصر بعد نجاح الوكيل في تقديمها بسعر عادل وتقديم عروض تخفيضات على الصيانة طوال العام إضافة إلى توفير مجموعة كبيرة من مراكز الخدمة الموزعة على كافة أنحاء الجمهورية .

هدية العيد

وإمتدادا لنجاحات ومفاجآت MG لعملائها فقد قررت الشركة تطبيق خصما قدره 25 ألف جنيها على MG6 لفترة محدودة بمناسبة عيد الفطر المبارك ، ويمنح هذا الخصم أفضلية سعرية لـMG6 على المنافسين ما يجعل من الوقت مناسب لإتمام عملية الشراء .

ويبلغ السعر الجديد لـMG6 274.990 للفئة الاولى ، و 289.990 للفئة الثانية و 200.990 للفئة الثالثة فيما بلغ سعر أعلى فئة 304.990 ألف جنيها .

MG 6 صفقة رابحة

جذبت MG6 أنظار عشاق ومحبي السيارات السيدان الرياضية منذ اللحظة الاولى للكشف عنها لما تتميز به من روعة التصميم وقوة الأداء ومجموعة من وسائل الأمان والحماية وباقة من الكماليات التي تتوافر بالسيارات التي تنتمي لفئات سعرية مرتفعة وهو مزيج تنفرد به MG6 دون جميع منافسيها ، ما يجعل من الحصول عليها صفقة رابحة .

مقصورة قيادة أنيقة من أجود الخامات

تعتمد 6MG في سيارتها على أجود الخامات المعترف بها عالميا في صناعة السيارات ، ولذلك فقد تم إختيار الخامات الخاصة بمقصورة قيادة 6MG بعناية ، وهو ما يشعرك بالفخامة بمجرد دخولك إلى السيارة ، فكل جزء من أجزاء المقصورة يتمتع بالرفاهية بدءأ من الكراسي المكسوة بالجلد ومرورا بالتابلوه الفاخر ولوحة العدادات الفريدة وناقل الحركة المطعم بالجلد ووصولا إلى عجلة قيادة أنيقة مصنوعة من الجلد أيضاً .

MG 6 محرك توربيني قوي

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تحمل MG6 محرك متطور 1500 سي سي تيربو ، يولد قوة قدرها 169 حصان متصل بناقل حركة أوتوماتيك 7 سرعات حيث أنها تبلغ سرعة 100 كم/س في 7 ثوانٍ.

باقة متكاملة من الكماليات

حرصت MG على تزويد MG6 بباقة متكاملة من الكماليات التي تحقق الرفاهية التامة لقائد السيارة وجميع الركاب ، فمن الخارج حصلت السيارة على مصابيح " زينون " أمامية و بالإضافة إلى مصابيح " ليد " تعمل أوتوماتيك ، ومن الداخل حصلت السيارة الجديدة على عجلة قيادة متعددة المهام وتكييف أوتوماتيك مزدوج التحكم ومخارج تكيف خلفية مع حساسات ركن وكاميرا خلفية ويمكن ضبط وغلق المرايا كهربائيا ومثبت سرعة ومفتاح زكي لتشغيل السيارة + ريموت كنترول .

ليس هذا فحسب ولكن أيضا هناك كراسي كهربائية للسائق ويمكن تغيرها في 6 وضعيات مختلفة ، فضلا عن شاشة عرض 8 بوصة تعمل باللمس وكمبيوتر رحلات ونظام صوتي متكامل .. والمزيد من المميزات التي يمكنك إكتشافها بنفسك عند زيارتك لأقرب صالة عرض مخصصة لـ MG .

MG 6 .. أمان تام لك ولأسرتك

تهتم MG بعناصر الأمان كأحد أبرز مكونات السيارة ، فتجد أن MG 6 تحتوي على 6 وسائد هوائية ، وفرامل ABS و ونظام الثبات الإلكتروني EBS وفرامل يد إلكترونية ومانع للسرقة ونظام مراقبة ضغط الإطارات وأيضا مواصفات الأمان لمقعد الأطفال ، كل هذه المواصفات وضعتها MG في سيارتها الجديدة لتحقيق الأمان التام لك ولأسرتك ، وهو ما جعلها تحصد خمس نجوم في إختبارات الـ((C- NCAP وهي الشهادة الخاصة بالأمان.

المنصور .. أنت في أيد أمينة

وتطبيقا لشعارها " أنت في أيد أمينة " فإن المنصور تقدم لعملاء MG ضمان كبير يصل إلى 150 ألف كم أو 6 سنوات

وتنتهج " المنصور للسيارات " فلسفة فريدة من نوعها في تقديم خدمات ما بعد البيع لعملائها وهي " العناية الكاملة " والتي تقوم على تقديم خدمات " الصيانة المتحركة – ونش الإنقاذ – خدمة العملاء على مدار 24 ساعة – الصيانة السريعة ... ) وغيرها من الخدمات التي تقدم لعملاء MG من خلال شبكة متكاملة من مراكز الخدمة المعتمدة .