شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة القاهرة: نكثف التعاون مع الحكومة لتنفيذ خطة التعايش مع كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف أحمد الوسيمى، نائب رئيس غرفة القاهرة التجارية، رئيس شعبة أجهزة التكييف والتبريد، أن هناك تعليمات مشددة من المهندس إبراهيم العربى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية رئيس غرفة القاهرة، بتكثيف التعاون مع الحكومة خلال الفترة القادمة لتنفيذ خطة التعايش مع فيروس كورونا العالمي.

وأضاف نائب رئيس غرفة القاهرة أنه حسب تعليمات المهندس إبراهيم العربى نرفع شعار لا بديل عن تنفيذ خطة الحكومة للتعايش مع كورونا فى الفترة القادمة بما يحافظ على المصلحة العامة، مشيرًا إلى أنه من مصلحة أصحاب الشركات والأنشطة المختلفة تطبيق الإجراءات الاحترازية بكافة تفاصيلها للحفاظ على عجلة الانتاج للأنشطة المختلفة، وهو ما نؤكد عليه مرارًا وتكرارًا من خلال غرفة القاهرة.

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وأشاد "الوسيمى" باستجابة الشركات ورغبتهم الكبيرة فى تنفيذ الإجراءات الاحترازية الحكومية بشكل يضمن سلامة وصحة كافة العاملين بالشركات والمتعاملين معهم، لافتا إلى أنه على سبيل المثال فى قطاع أجهزة التبريد والتكييف هناك التزام كبير بالإجراءات الاحترازية التى تضمن السلامة والصحة المهنية لكافة العاملين والمتعاملين معهم، خاصة أن معظم التعاملات فى هذا القطاع تكون من خلال دخول منازل العملاء وهو ما جعلنا نضع فى اعتبارنا توفير كافة وسائل الأمان للعاملين فى الشركات لبث رسالة الأمان والاطمئنان، وهو ما ينعكس ايجابيًا حاليًا على المواطنين فبعد التخوفات التى كانت فى بداية الأزمة من التعامل مع العاملين إلا أن التزامنا بالإجراءات وتوفير كافة وسائل الوقاية والأمان الصحية بدأ المواطنين فى الاطمئنان للتعامل مع العاملين بالشركات بل وطلبهم لتركيب الأجهزة بدأ يتصاعد بشكل تدريجي خاصة بعد رؤية مدي التزام العاملين بالشركات بتعليمات وزارة الصحة الوقائية للحفاظ على أنفسهم وعلى العملاء.

ونوه الوسيمى إلى أن تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية المطلوبة من منتسبي الغرفة بدأنا بتطبيقها في شركاتنا الخاصة أولا ليتم التعميم على باقي القطاعات المختلفة من منتسبي غرفة القاهرة.