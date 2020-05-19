شكرا لقرائتكم خبر عن 42.4 % زيادة بنسبة العـاملين الأجانب فى القطاع الحكومى وقطاع الأعمال العام 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصـدر الجـهـاز المركزي للـتعـبئـة الـعـامـة والإحصـاء الـيـوم الثلاثاء "النشرة السنوية للعاملين الأجانب في القطاع الحكومي والقطاع العام / الأعمال العام عام 2019 ".

وبلغ إجمالي عـدد العـاملين الأجانب في القطاع الحكومي والقطاع العام / الأعمال العام 1388 أجنبي (منهم 1233 ذكور بنسبة 88.8% ، 155 إناث بنسبة 11.2% ) عام 2019 مقابل 975 أجنبي عام 2018 بنسبة زيادة قدرها 42.4٪ ويرجع ذلك لزيادة عدد المشاريع الاستثمارية بمصر.

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وتمثل الدول الأوروبيـة العدد الأكبر مــن إجمالي عدد العاملين الأجانب في القطاع الحكومي والقطاع العام / الأعمال العام عـام 2019 ، حـيث بلغ 824 أجنبي بنسبة 59.4٪، تليهـا الـدول الآسيوية (غير العربية) بعدد 265 أجنبـي بنسبة 19.1٪. بينما تمثل الدول الإقيانوسية أقل الأعداد حـيث بلـغ عددهم 27 أجنبي فـقط بنسبة 1.9٪.

واضافت النشرة، أن الأجانب الحاصلين على مؤهل جامعي يمثلون العدد الأكبر حيث بلغ 1001 أجنبي بنسبة 72.1٪، يليهم الحاصلين على مؤهل أعلى من الجامعي بعدد 234 أجنبي بنسبة 16.9٪، ويشكل الأخصائيـون (أصحاب المهن العلمية) العدد الأكبر حيث بلغ 916 أجنبي بنسبة 66.0٪، يليهم كبار المسئولين والمديرون بعدد 307 أجنبي بنسبة 22.1٪، يليها الفنيون ومساعدو الاخصائيين حيث بلغ عددهم 125 أجنبي بنسبة 9٪ من إجمالي عدد الأجانب 50.9٪ من إجمالي العاملين الأجانب يعملون بالقطاع العام/الأعمال العام لعام 2019

ويمثل العـاملين الأجانب بالقطاع العام / الأعمـال الـعام العدد الأكبر حيث بلـغ عددهم 707 أجنبي بنسبة 50.9 ٪ (معظمهم يعملـون بالشركة القابضة للغازات الطبيعية) يليهم العـاملين الأجانب بالهيئات العامة بعدد 521 أجنبي بنسبة 37.5 ٪ (معظمهم يعملون في الهيئة المصرية العامة للبترول وجامعة عين شمس).