شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. تعرف على حركة تنقلات وترقيات وزارة البترول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم حركة تعيينات وتنقلات وترقيات جديدة، وذلك فى إطار حرص الوزارة على دعم المواقع البترولية بالقيادات والكفاءات اللازمة لتحقيق الأهداف المستقبلية وتوفير الخبرات اللازمة لشغل بعض الوظائف، وكانت حركة التنقلات كالتالى.. 1- الدكتور مجدي جلال رئيسا لمجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية. 2- الجيولوجي علاء عبد الفتاح قاسم البطل رئيسا لمجلس الإدارة لشركة جنوب الوادي القابضة للبترول . 3- المحاسب اشرف سعيد قطب رئيسا للإدارة المركزية للشئون المالية للشؤون المالية والتجارية والاقتصادية بوزارة البترول . Advertisements 4- الجيولوجي عادل احمد السيد محمد سماحة نائبا للرئيس التنفيذي للهيئة للاستكشاف وعضوا بالمجلس التنفيذي للهيئة مع إشرافه على نيابة الاتفاقيات للهيئة المصرية العامة للبترول . 5- المهندس سمير عبادي نائبا للرئيس التنفيذي للهيئة للانتاج وعضوا بالمجلس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول . 6- المهندس يسن محمد احمد نائبا لرئيس الشركة للعمليات والشبكات وعضوا بمجلس الإدارة للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية المهندس نبيل صلاح جابر نصار نائبا لرئيس الشركة للإنتاج والعمليات وعضوا بمجلس الإدارة بشركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول . 7- الدكتور اشرف يحي الامير نائبا لرئيس الشركة للاتفاقيات والاستكشاف وعضوا بمجلس الإدارة بشركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول . 8- المهندس عبد الله بخيت بدر رئيسا لمجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة ثروة للبترول .

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