شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مؤشر سوق الأسهم السعودية بنسبة 1.78% للجلسة الثالثة على التوالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، للجلسة الثالثة على التوالي، بنسبة 1.78% رابحاً 123.41 نقطة ليغلق عند مستوى 7044.56 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 0.79% خاسراً 57 نقطة ليغلق عند مستوى 7145.31 نقطة، وبلغ حجم التداول 242.3 مليون سهم بقيمة 5.4 مليار ريال.

وارتفع 20 قطاعاً بسوق السعودية على رأسها قطاع الطاقة بنسبة 2.76%، أعقبه قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 2.40%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 1.91%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.82%، ثم قطاعى المواد الأساسية وإنتاج الأغذية بنسبة 1.80%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.62%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.40%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.28%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 1.19%، ثم قطاع النقل بنسبة 1.16%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.92%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.88%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.71%، فيما تراجع قطاع التأمين بنسبة 0.09%.

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وارتفع 134 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "وفرة"، بنسبة 10%، ثم سهم "الأسماك" بنسبة 10%، ثم سهم "أنابيب" بنسبة 6.92%، فيما تراجع 51 سهماً على رأسها سهم "دله الصحية" بنسبة 4.07%، ثم سهم " اكسا التعاونية" بنسبة 3.52%، ثم سهم "أسيج" بنسبة 2.38%، فيما تصدر سهم "أرامكو السعودية" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 793.1 مليون ريال سعودي.

وفي سياق متصل أعلنت شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع)، عن تطبيق الزيادة في القيمة الاجمالية لإصدارات صكوك الحكومة السعودية بالريال على حسابات المركز للمساهمين المستحقين اليوم الثلاثاء.

كما أعلنت شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع)، عن إضافة حقوق الأولوية المتداولة لـلشركة السعودية للأسماك في حسابات المركز للمساهمين المستحقين.