شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات بورصة الكويت خضراء بجلسة الثلاثاء.. وإجازة العيد 3 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 1.43% رابحاً 68.98 ليغلق عند مستوى 4894.35 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 1.75% رابحاً 91.04 نقطة ليغلق عند مستوى 5287.34 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.61% رابحاً 24.81 نقطة ليغلق عند مستوى 4120.73 نقطة، وارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.68%، رابحاً 27.25 نقطة ليغلق عند مستوى 4012.29 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 177.2 مليون سهم بقيمة 40 مليون دينار كويتى عبر 7547 صفقة، وارتفعت 9 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 2.02%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 1.85%، تلاه قطاع العقار بنسبة 1.79%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.46%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 1.06%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.56%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.40%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.27%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.14%، فيما تراجع قطاع النفط والغاز بنسبة 0.04%.

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وجاء سهم شركة السينما الكويتية الوطنية على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 9.92%، يليه سهم شركة دار الثريا العقارية بنسبة 9.87%، ثم سهم شركة الكسب الكويتية بنسبة 8.70%، فيما تصدر سهم الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار القائمة الحمراء بانخفاض قدره 8.57% ثم سهم شركة المعادن والصناعات التحويلية بنسبة 7.37%، ثم شركة الديرة القابضة بنسبة 4.76%.

وفي سياق متصل أعلنت شركة بورصة الكويت للأوراق المالية، عن تعطل أعمال البورصة اعتباراً من يوم الأحد الموافق 24 مايو، على أن يستأنف الدوام الرسمي كالمعتاد اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 27 مايو.

فيما أعلنت شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي-كميفك، عن استقالة أحمد عبدالوهاب الفهد مدير تنفيذي مجموعة إداة الأصول، وأعلنت الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار، عن شراء عضو مجلس الإدارة شركة عبد الله عبد الحميد الصقر وأخوانه، 22.1 مليون سهم بسعر 0.050 دينار كويتي من أسهم الشركة.