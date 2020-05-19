شكرا لقرائتكم خبر عن عودة جزئية للعمل بمصانع السيارات بأمريكا وفورد وفيات وجنرال موتورز بالمقدمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ عدد من شركات السيارات المتواجدة داخل الولايات المتحدة الأمريكية، ومن بينها فيات كرايسلر وجنرال موتورز وفورد، في إعادة تشغيل مصانعها بعد أسابيع طويلة من الإغلاق الذى خلفه انتشار وباء كورونا القاتل، مع وضع خطط صارمة وإجراءات احترازية لضمان التشغيل الآمن دون السقوط في فخ الإصابات الجديدة.

وبحسب شبكة ‏CNN‏ الامريكية، قالت شركة فورد إنه من المتوقع أن يعود 80% من العاملين أي حوالى 59 ‏ألف عامل للعمل، موضحة أن 15 ألف من أصل 48 ألف عامل عادوا بالفعل أمس الاثنين، ومن المتوقع أن يتزايد عددهم مع ‏استمرار زيادة الإنتاج.

ومن المتوقع أن يبدأ 16000 أإلف عامل في ‏Fiat ‎Chrysler‏ بالعودة للمصانع في نفس الوقت.

ومن المقرر ان تقوم شركات السيارات بإجراء تغييرات على كيفية استخدام ‏‏"المناطق المشتركة" مثل مناطق تناول الطعام من أجل إبعاد الموظفين عن ‏بعضهم البعض والالتزام بتوصيات الجهات الصحية.‏

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ووفقا لتقرير شبكة سى إن إن، تعتمد هذه الممارسات على الخبرات في المصانع التي أعيد ‏افتتاحها في آسيا وأوروبا.‏

ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة فورد ، جيم فارلي ، مؤخرًا عندما ‏سُئل عن مدى ثقته في الخطوات التي تتخذها الشركة: "بالتأكيد ، سأشعر ‏بالراحة عند إرسال عائلتي للعمل في شركة فورد".‏

يذكر أن صانعي السيارات قاموا بتأجيل قرارات استئناف العمل في ‏المصانع الرئيسية فى أمريكا الشمالية عدة مرات بسبب تفشي وباء كورونا ‏في الولايات المتحدة وارتفاع معدلات الإصابة والوفيات اليومية، حيث كان ‏مقرراً تنفيذه في الأول من أبريل الماضي.