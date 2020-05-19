شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بورصة دبى بختام التعاملات مدفوعة بصعود 5 قطعات على رأسها النقل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.59% رابحاً 11.35 نقطة ليغلق عند مستوى 1931.18 نقطة، وبلغ حجم التداول 187.3 مليون سهم محققة ما قيمته 225.1 مليون درهم من خلال تنفيذ 3877 صفقة لعدد 30 سهماً.

وارتفعت 5 قطاعات ببورصة دبي، على رأسها قطاع النقل بنسبة 1.50%، أعقبه قطاع الخدمات بنسبة 1.07%، تلاه قطاع العقارات بنسبة 0.79%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.57%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.08%، فيما تراجع قطاع السلع بنسبة 1.37%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.65%، وارتفع 12 سهماً ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة الخليج للملاحة القابضة بنسبة 2.80%، ثم سهم شركة أرامكس بنسبة 2.61%.

فيما تراجعت 11 سهماً، على رأسها سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 4.63%، ثم سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 3.84%، فيما تصدر سهم بنك الإمارات دبي الوطني قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 7.7 مليون ورقة بقيمة 68 مليون درهم.

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وفي سياق متصل أعلنت شركة داماك العقارية دبي، عن اجتماع مجلس الإدارة في يوم الخميس الموافق 21 مايو عند الساعة الثانية عصراً، وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي وضم مناقشة وإقرار البيانات المالية المرحلية للربع الأول المنتهي في 31 مارس لعام 2020، وأى مسائل أخرى تعرض من قبل الأعضاء.

كما أعلنت الشركة الإسلامية العربية للتأمين-سلامة، عن عقد اجتماع مجلس إدارة يوم الخميس الموافق 21 مايو، في تمام الساعة الثانية عضراً، وذلك عن طريق الوائيل الإلكترونية "عن بعد"، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي، حيث سيتم مراجعة واعتماد البيانات المالية للربع الأول من عام 2020، ومناقشة مسائل الأعمال الاعتيادية الأخرى.

وفي سياق آخر أعلنت شركة دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين، عن نتائجها المالية لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس لعام 2020، وبلغ صافي ربح 26.7 مليون درهم خلال الربع الأول من عام 2020 مقارنة بمبلغ 26 مليون درهم خلال الفترة ذاتها من عام 2019، وبلغ إجمالي الإيرادات 33.4 مليون درهم مقابل 33 مليون درهم خلال فترة المقارنة، وبلغ إجمالي 979.1 مليون درهم مقابل 1.1 مليار درهم.