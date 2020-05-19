شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة أبو ظبي تربح 1.2 مليار درهم.. وتراجع بورصة مسقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.34% رابحاً 13.791 نقطة ليغلق عند مستوى 4074.298 نقطة، وربح رأس المال السوقي 1.17 مليار درهم ليغلق عند مستوى 455.08 مليار درهم، (الدولار يعادل 3.67 درهم إماراتي) وبلغ حجم التداول 160.3 مليون سهم، بقيمة 49.9 مليون درهم، عبر تنفيذ 2630 صفقة.

وجاء ارتفاع بورصة أبوظبي مدفوعاً بصعود قطاع الاتصالات بنسبة 1.18%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 0.63%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.35%، فيما تراجع قطاع الطاقة بنسبة 1.34%.

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وارتفعت 8 أسهم ببورصة أبوظبي خلال جلسة تداول اليوم وتصدرها شركة ميثاق للتأمين التكافلي بنسبة 5.56%، ثم سهم بنك أبوظبي التجاري بنسبة 4.41%، ثم سهم شركة رأس الخيمة العقارية بنسبة 1.44%، فيما تراجع 12 سهماً على رأسها سهم شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات بنسبة 4.97%، ثم سهم شركة الخليج للصناعات الدوائية بنسبة 4.95%، ثم سهم شركة أبوظبي لبناء السفن بنسبة 4.89%.

وتراجع سوق مسقط للأوراق المالية، حيث هبط مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.98% خاسراً 33.62 نقطة ليغلق عند مستوى 3393.500 نقطة، وبلغ حجم التداول 5.8 مليون سهم بقيمة 624.6 ألف ريال عبر تنفيذ 233 صفقة لعدد 27 سهماً. (الدولار يعادل 0.39 ريال عماني)

وارتفعت 3 أسهم على رأسها "الأسماك العمانية" بنسبة 4.65%، ثم سهم "عمان للاستثمارات والتمويل" بنسبة 1.27%، ثم سهم "بنك مسقط" بنسبة 0.64%، فيما تراجعت 13 سهماً على رأسها "سيمبكورب صلالة" بنسبة 9.91%، ثم سهم "العنقاء للطاقة" بنسبة 7.14%، ثم سهم "بنك أتش اس بي سي عمان" بنسبة 5.49%.