شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يشترى 1.363 مليون طن قمحا من المحصول المحلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مجلس الحبوب العراقي اليوم الثلاثاء، إنه اشترى 1.363 مليون طن من القمح المحلي منذ بداية موسم الحصاد في 20 ابريل. وتتوقع وزارة الزراعة أن يصل الإنتاج المحلي إلى ستة ملايين طن في موسم الحصاد الحالي بين ابريل ومايو. كان العراق، وهو مستورد كبير للحبوب في الشرق الأوسط، قال في مارس إنه سيحتاج لاستيراد مليون طن من القمح هذا العام لتعزيز المخزون وسط مخاوف متنامية من مشاكل في سلاسل الإمداد بسبب جهود مكافحة جائحة فيروس كورونا في أنحاء العالم.

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