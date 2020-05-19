شكرا لقرائتكم خبر عن الرقابة المالية: عقد دورات وسطاء التأمين "عن بعد" ومهلة إضافية للقيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت هيئة الرقابة المالية عقد الدورات التدريبية التي يتم تنظيمها من خلال معهد الخدمات المالية التابع للهيئة، للمتدربين ووسطاء التأمين أو إعادة التأمين "عن بعد"، ومنحهم مهلة إضافية للقيد وذلك تمشيا مع جهود الدولة لاحتواء انتشار فيروس كورونا، وقالت الهيئة في بيان " فى إطار استكمال جهود الدولة لاحتواء انتشار فيروس كورونا، وتوافقا مع قرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 606 لسنة 202 حيث نص في مادته الأولى منه على " في سبيل اتخاذ الدولة لبعض الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وحفاظا على صحة المواطنين تعلق مؤقتا جميع الفاعليات التي تتطلب تواجد اية تجمعات كبية للمواطنين "

فقد قررت إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية عقد الدورات التدريبية التي يتم تنظيمها من خلال معهد الخدمات المالية التابع للهيئة ، للمتدربين ووسطاء التامين او إعادة التامين "عن بعد" بالإضافة الى منح مهلة إضافية على النحو التالى:

1 - منح المتدربين على اعمال الوساطة التأمينية والذين تجاوزت مدة تدريبهم عاما بعد تاريخ 2020-3-15 مهلة حتى تاريخ 2020-6-22 لانهاء إجراءات القيد بسجلات الهيئة.

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2- منح وسطاء التأمين أو إعادة التأمين، المقيدين بسجلات الهيئة مهلة شهر اضافى تنتهى في 2020-6-22 لإنهاء إجراءات تجديد القيد .

ومن جهة أخرى اكد مصدر مسئول بإحدى شركات التأمين عن تلقى الشركات، توجيهات رسمية من هيئة الرقابة المالية بضرورة قيام جميع العاملين في الشركات والجهات، والمهن التى تباشر الأنشطة المالية غير المصرفية وعملائهم ومنها شركات التأمين، بالالتزام بضرورة تطبيق ذات الإجراءات التحوطية وفى مقدمتها ارتداء "الكمامات" بصفة دائمة، أثناء تواجدهم أو من جانب المترددين على تلك المقار طوال ساعات العمل، وأضاف المصدر أن الشركات أعلنت عن قيامها بتطبيق هذه الإجراءات اعتبارا من الغد الأحد، وإبلاغ العملاء والمترددين على الشركات بضرورة ارتداء الكمامة أثناء وجودهم بمقار تلك الشركات تماشيا مع الإجراءات الاحترازية للتصدى لوباء فيروس كورونا.