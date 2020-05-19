شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية سدافكو تبحث توزيع أرباح بواقع 2.5 ريال للسهم في 16 يونيو المُقبل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قرر مجلس إدارة الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية "سدافكو" دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 16 يونيو المُقبل، لبحث مُقترح توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الثاني المنتهي في 31 مارس من العام 2020، بقيمة 81.250 مليون ريال.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الثلاثاء، بأن الأرباح سيتم توزيعها على عدد 32.5 مليون سهم، بواقع 2.5 ريال للسهم الواحد، وبنسبة توزيع تبلغ 25%.

وبحسب البيان، ستكون أحقية الأرباح لمالكي الأسهم المسجلين لدى مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يتم تحديد موعد الصرف لاحقاً.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة قامت بتوزيع أرباح عن النصف الأول المنتهي في 30 سبتمبر من العام 2019، بقيمة 81.250 مليون ريال، بواقع 2.5 ريال للسهم الواحد، وبنسبة توزيع تبلغ 25%.

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وستصوت الجمعية على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي المنتهي في 31 مارس 2021.

كذلك ستنظر الجمعية في صرف مبلغ 2.8 مليون ريال، وذلك كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع مبلغ 400 ألف ريال لكل عضو من السادة الأعضاء عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2020.

يُذكر أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 265.1 مليون ريال خلال العام المنتهي في 31 مارس 2020، مقابل أرباح بلغت 216.1 مليون ريال في العام المنتهي في 31 مارس 2019.

وقالت الشركة إن ارتفاع الأرباح خلال العام المنتهي في 31 مارس 2020 إلى زيادة المبيعات وهوامش الربحية. وذلك من خلال زيادة صافي مبيعات الحليب بنسبة 14% والايسكريم بنسبة 15% ومعجون الطماطم بنسبة 6%، مما ساهم في زيادة النسبة الكلية بحوالي 12%، مدفوعاً بالنمو في المبيعات لجميع القنوات.