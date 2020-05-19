شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح السعودي للاستثمار تتراجع 46% بالربع الأول لزيادة المصاريف والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت نتائج أعمال البنك السعودي للاستثمار، المُعلنة اليوم الثلاثاء، تراجعاً في الأرباح بنسبة 46.4% خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2020.

وأفاد المصرف، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقه صافي أرباح بلغ 150.7 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 281.4 مليون ريال في الربع المنتهي في 31 مارس 2019.

وحقق المصرف صافي دخل من العمولات بلغ 582.7 مليون ريال مقابل صافي دخل من العمولات بلغ 581.1 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام الماضي.

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وأرجع المصرف تراجع الأرباح خلال الربع المنتهي في 31 مارس 2020 إلى الارتفاع في إجمالي مصاريف العمليات وذلك نتيجة الارتفاع في مخصصات خسائر الائتمان والخسائر الأخرى، ورواتب ومصاريف الموظفين، وإيجار ومصاريف مباني، واستهلاك وإطفاء، ومصاريف عمومية وإدارية أخرى، قابله انخفاض في مخصصات الزكاة وضريبة الدخل.

وتجدر الإشارة إلى أن البنك حقق صافي أرباح بلغ 239 مليون ريال خلال العام 2019، مقابل أرباح بلغت 576 مليون ريال في العام 2018.

وأرجع البنك النمو في الأرباح للارتفاع في إجمالي مصاريف العمليات وذلك نتيجة للزيادة في مخصصات خسائر الائتمان والخسائر الأخرى، ورواتب ومصاريف الموظفين، واستهلاك وإطفاء، ومصاريف عمومية وإدارية أخرى، قابله انخفاض في إيجار ومصاريف مباني، ومخصصات الزكاة وضريبة الدخل.