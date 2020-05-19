فرج عامر: يعترض على الإجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص: يضر برجال الأعمال ونحن نعاني أشد المعاناة

أحمد أبو عقيل

قال رجل الأعمال فرج عامر، ورئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب إن قرار وزير القوى العاملة بإعطاء العاملين بالقطاع الخاص إجازة خمسة أيام دفوعة الأجر به اجحاف بحقوق أصحاب الأعمال ولن يصب في صالح الاستثمار والصناعة وذلك لوضع أعباء مضاعفة علي أكتاف أصحاب الأعمال الذين يعانون أشد المعاناة من تأثير ڤيروس كورونا علي احوالهم الاقتصادية.

وأضاف عامر - على صفحته الشخصية فيس بوك :" في نفس الوقت نتمسك بالعمالة الدائمة والموقتة، وليس من المنطقي إضافة كل هذة الضغوط في مثل هذة الظروف الخانقة للصناعة ، ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء".

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وأوضح رئيس لجنةالصناعة أن هذا وزير القوى العاملة مخالف لقرارات رئيس مجلس الوزراء، وقانون العمل قائلا:" مصر دولة تحترم القانون والنظام العام ولا يملك وزير أن يصدر قرار يخالف قانون او قرارات رئيس مجلس الوزراء، وكل صناع مصر تعترض علي هذا القرار وأنا أعترض علية بشدة بصفتي رئيس لجنة الصناعة في البرلمان المصري".



تنص المادة 52 من قانون العمل 12 لسنة 2003 على حق العامل في الحصول على إجازة بأجر كامل فى الأعياد بحد أقصى ثلاثة عشر يوما فى السنة، ثم أحالت الى وزير القوى العاملة لتحديد هذه الأجازات. وتنفيذا لذلك صدر قرار وزير القوى العاملة 112 لسنة 2003 والمعدل بالقرار رقم 49 لسنة 2009 بشأن تحديد أيام الاعياد التي تعتبر اجازة بأجر كامل للعمال، والذي نص فيه على أن أجازة عيد الفطر"اليوم الاول والثاني من شهر شوال"، ويجوز لصاحب العمل منح العامل أجازة اضافية بعد هذه الأجازة من رصيد أجازاته.