شكرا لقرائتكم خبر عن معهد إيفو: الاقتصاد الألمانى سينكمش 7.1% هذا العام ثم ينتعش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال معهد إيفو اليوم الثلاثاء، إن الاقتصاد الألماني سينكمش 7.1 بالمئة على الأرجح هذا العام ثم ينمو 7.2 بالمئة في العام القادم وذلك بفعل جائحة فيروس كورونا. وقال المعهد "في ذروته، تجاوز انكماش الناتج الاقتصادي الألماني 15 بالمئة بسبب صدمة فيروس كورونا وظل عند هذا المستوى على مدار ابريل." ورجح أن ينكمش الاقتصاد 11.3 بالمئة في ربع السنة بين ابريل ويونيو على أن يعاود النمو في الربع الثالث من السنة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر معهد إيفو: الاقتصاد الألمانى سينكمش 7.1% هذا العام ثم ينتعش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.