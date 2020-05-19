شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة البريد تعلن 9 أيام اجازة بمناسبة عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مسؤول بالهيئة القومية للبريد، إن الخميس المقبل الموافق 21 مايو سيكون آخر يوم عمل لمكاتب البريد قبل عطلة عيد الفطر المبارك علي أن يتم استئناف العمل السبت الموافق 30 مايو الجارى، وتمتلك الهيئة ما يقرب من 3981 مكتب على مستوى الجمهورية ويصل عملاء صندوق توفير البريد إلى ما يقرب من 24 مليون عميل براسمال مودعين 220 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضى.

وعدد مكاتب البريد الحكومية تصل إلي 3981 مكتب بنهاية الفترة يوليو - سبتمبر 2019 مقارنة بنحو 3967 مكتب بنهاية الفترة يوليو - سبتمبر 2018 بمعدل، فيما يصل متوسط عدد السكان المخدومين بمكتب بريد قد بلغ نحو 24.993 ألف مواطن بنهاية الفترة يوليو - سبتمبر 2019 ،مقارنة بنحو 23.165 الف مواطن خلال الفترة يوليو - سبتمبر 2018 وبمعدل نمو سنوي 7.89%.

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وتبلغ قيمة المعاشات المنصرفة من خلال مكاتب البريد نحو 6.76 مليار جنيه بنهاية يوليو- سبتمبر 2019 وهى نفس قيمة المعاشات المنصرفة من المكاتب فى الفترة من يوليو - سبتمبر 2018، وفقا للتقرير الربع سنوى لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وبلغت قيمة المعاشات من مكاتب البريد 6.88 مليار جنيه بنهاية الفترة من أكتوبر - ديسمبر 2019 مقارنة بنحو 6.68 مليار جنيه بنهاية الفترة من أكتوبر - ديسمبر 2018. ياتى ذلك فيما تواصل الهيئة تسليم معاشات مستحقى "تكافل وكرامة" منذ ثلاثة أيام وعددهم أقل من 3 ملايين مستحق، وسط إجراءات وقائية لمنع التكدث والازدحام بالمكاتب.

كما انتهت الهيئة من صرف المعاشات الأخرى لجميع الفئات منذ 12 مايو الجارى، وبرنامـج تكافل وكرامـة هـو برنامـج التحويـلات النقديــة المشروطـة الـذي أطلقـتـه وزارة التضامـن الإجتماعـي تحـت مظـلة تطويــر شــبكات الأمـان الإجتماعــي منذ عدة سنوات.