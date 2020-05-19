شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح دلة الصحية تتراجع 45% بالربع الأول لزيادة المصروفات والمخصصات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت البيانات المالية لشركة دله للخدمات الصحية، المعلنة اليوم الثلاثاء، تراجعاً في الأرباح بنسبة 45.4% خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 19.2 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 35.2 مليون ريال في الربع المقابل من 2019.

وحققت الشركة صافي أرباح تشغيلية بلغ 26.4 مليون ريال مقابل صافي أرباح تشغيلية بلغ 41.2 مليون ريال خلال الربع المقابل من 2019.

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ويُعزى تراجع الأرباح وفقاً لبيان الشركة إلى:

انحسار عدد المرضى بسبب تعليمات وزارة الصحة بخصوص تطبيق إجراءات منع العدوى، والتدابير الوقائية الاستباقية ضمن سياسة مكافحة العدوى عالية الكفاءة التي تنتهجها الشركة.

زيادة مصاريف مخصص الخسائر الائتمانية بالمقارنة مع الربع الماثل من العام الماضي التي كانت منخفضة بسبب تسوية مطالبات متأخرة لأحد العملاء في الربع الأول للعام 2019 والتي تم اخذ مخصصات لها سابقا.

زيادة مصاريف قبل التشغيل مستشفى د. محمد الفقيه التي تملك الشركة حصة فيها.

وكانت الشركة قد حققت صافي أرباح بلغ 146.9 مليون ريال في العام 2019 مقابل أرباح بلغت 141.8 مليون ريال في العام 2018.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح إلى الزيادة المتسارعة في أعداد المرضى والإيرادات من مستشفى دله-نمار، بالإضافة إلى التوسع في حجم العمل مع وزارة الصحة، فضلاً عن زيادة أرباح الشركة من القنوات الاستثمارية.