شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المبيعات يدعم الصناعات الكهربائية في التحول للربحية بالربع الأول 2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت نتائج أعمال شركة الصناعات الكهربائية، المعلنة اليوم الثلاثاء، تحولها لتحقيق الأرباح خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 0.85 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 4.16 مليون ريال في الربع المقابل من 2019.

وأرجعت الشركة تسجيل الخسائر بالربع الأول من العام الجاري إلى ارتفاع المبيعات من 106.2 مليون ريال الى 139.5 مليون، وانخفاض المصروفات المالية من 3.3 مليون ريال إلى 2.1 مليون ريال بسبب انخفاض تكلفة التمويل.

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وأضافت الشركة أنه وعلى الرغم من انخفاض المبيعات بسبب انخفاض الطلب من العملاء الرئيسيين وتأجيل التوريد لبعض المشاريع، فقد ارتفع صافي الربح وإجمالي الربح والربح التشغيلي بسبب تنوع المنتجات المباعة والتي تتضمن بعض المنتجات ذات الربحية الاعلى.

جدير بالذكر أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 40.2 مليون ريال في 2019 مقابل أرباح بلغت 7.1 مليون ريال في العام 2018.

وعزت الشركة تسجيل الخسائر خلال العام 2019 إلى انخفاض المبيعات من 705.9 مليون ريال إلى 577.6 مليون ريال بسبب انخفاض الطلب من أحد العملاء الرئيسيين وتأجيل التوريد لبعض المشاريع، كلذلك ارتفعت المصروفات المالية من 9.3 مليون ريال إلى 11.1 مليون ريال بسبب إرتفاع تكلفة ومستوي التمويل.