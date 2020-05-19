شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار البلاديوم تقفز مجدداً اعلى حاجز 2000 دولار للأوقية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار البلاديوم خلال تعاملات اليوم الثلاثاء وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية بالإضافة إلى التفاؤل حيال إعادة فتح الاقتصاد الصيني الأمر الذي يعزز الطلب على السيارات الكهربائية وذاتية القيادة وغيرها من المركبات الأقل تلوثا.



ويأتي ذلك مع الاخذ في الاعتبار استخدام البلاديوم في صناعة مكونات وقطع غيار داخل السيارات تعمل على تقليل العوادم الملوثة للبيئة.



وسجل البلاديوم أمس أكبر مكاسب في يوم واحد منذ مارس/آذار الماضي بدعم من ترقب الطلب من أكبر مستهلك للمعادن على مستوى العالم، وهي الصين.

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ومنذ تسجيل أعلى مستوى قياسي في تاريخه أواخر فبراير/شباط الماضي، فقد البلاديوم نحو ثلث قيمته منذ ذلك الحين حتى قفز أمس بنسبة 6.7%.



وفي سياق آخر، انخفض مؤشر الدولار (امام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 13:25 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 99.5 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 99.7 نقطة وأقل مستوى عند 99.2 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت العقود الآجلة للبلاديوم تسليم يونيو/حزيران بحلول الساعة 13:26 بتوقيت جرينتش بنسبة 2.2% إلى 2070.8 دولار للأوقية، وسجل أعلى سعر عند 2082.6 دولار وأقل سعر عند 1984.6 دولار.