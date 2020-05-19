شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يعمق خسائره لأدنى مستوى فى أسبوع قبيل شهادة "جيروم باول" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليعمق خسائره لليوم الثاني على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى أسبوع ، بفعل تحسن شهية المخاطرة بأسواق المال العالمية وتباطؤ الطلب على العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ، يأتي هذا قبيل شهادة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" أمام الكونغرس عن المساعدات التي تم إقرارها مؤخرا لدعم أكبر اقتصاد فى العالم للتغلب على تداعيات جائحة فيروس كورونا.

تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.4 % إلى مستوى 99.23 نقطة الأدنى منذ 11 أيار/مايو ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 99.62 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 99.73 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.75% ، فى أول خسارة خلال الأربعة أيام الأخيرة ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح من أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع عند 100.56 نقطة.

Advertisements

وبخلاف عمليات البيع لجني الأرباح ، تراجعت مستويات العملة الأمريكية بسبب تباطؤ عمليات طلب أفضل استثمار بديل ، فى ظل تحسن المعنويات بمعظم أسواق المال العالمية ، خاصة أسواق الأسهم والسندات ، بعد توالي معظم الدول فى تخفيف القيود ضد كورونا ، وبعد ظهور نتائج إيجابية لأحد اللقاحات المرشحة للوقاية فيروس كورونا.

قالت شركة "Moderna" الأمريكية أن لقاحها التجريبي " mRNA1273" المخصص للوقاية من الإصابة بفيروس كوفيد 19 أظهر نتائج واعدة فى تجارب المرحلة المبكرة .

بحلول الساعة 14:00 بتوقيت غرينتش تنطلق شهادة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" أمام لجنة الشؤون المصرفية والإسكان والشؤون الحضرية فى مجلس الشيوخ الأمريكي.

يتحدث باول عن المساعدات التي تم إقرارها مؤخرا لدعم الاقتصاد الأمريكي فى مواجهة التداعيات الناجمة عن جائحة فيروس كورونا فى الولايات المتحدة ،وعن مستقبل تلك المساعدات فى حالة استمرار الجائحة لفترة طويلة وصعوبة إعادة فتح الاقتصاد كاملا.