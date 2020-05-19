شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تلتقط الأنفاس بعد تسجيل أكبر مكسب يومي فى شهرين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الثلاثاء للمرة الأولى خلال الثلاث جلسات الأخيرة ، ضمن عمليات التقاط الأنفاس ، بعدما سجلت بالجلسة السابقة أكبر مكسب يومي فى نحو شهرين تقريبا ، وتظل الخسائر محدودة فى ظل آمال حدوث تعافي سريع للاقتصاد الأوروبي من جائحة فيروس كورونا.

تراجع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 0.4% حتى الساعة 11:10 بتوقيت جرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس مرتفعا بنسبة 4.1% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ،وبأكبر مكسب يومي منذ 24 آذار/مارس الماضي.

يعاذ هذا المكسب اليومي الأضخم فى نحو شهرين ، بفضل توالي إجراءات تخفيف إجراءات العزل العام المرتبطة بفيروس كورونا فى أوروبا ، بالإضافة إلى إعلان شركة Moderna الأمريكية عن تحقيق نتائج واعدة لأحد اللقاحات المرشحة للوقاية من الفيروس التاجي.

تراجع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الثلاثاء ليتخلي عن أعلى مستوى فى أسبوع المسجل فى جلسة الأمس عند 341.82 نقطة ، بصدد تكبد أول خسارة خلال الثلاث جلسات الأخيرة ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة السلبية.

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تصدر قطاع البناء ، قائمة القطاعات الخاسرة فى أوروبا ، مع انخفاض بأكثر من 1.5% ، مع تراجع واسع لمعظم أسهم القطاع.

تظل الخسائر الحالية فى الأسهم الأوروبية محدودة ، فى ظل آمال حدوث تعافي سريع للاقتصاد الأوروبي من جائحة فيروس كورونا ، مع توالي الدول تخفيف القيود المرتبطة بالفيروس التاجي ، وبعد الإعلان عن اقتراح صندوق إنعاش اقتصادي.

اقترحت كلا من ألمانيا وفرنسا بعد محادثات بين أنجيلا ميركل و إيمانويل ماكرون مساء الاثنين إطلاق صندوق إنعاش اقتصادي تابع للمفوضية الأوروبية بقيمة 500 مليار يورو ، بهدف تقديم الدعم للدول والمناطق الأكثر تضررا من أزمة الفيروس التاجي.

تراجعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بحوالي 0.5% ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت مرتفعا بنسبة 3.15% ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي ، بعد بيانات مشجعة بشأن لقاح محتمل لفيروس كورونا.

فى أوروبا تراجع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 0.5% ، وفى ألمانيا انخفض مؤشر داكس بنسبة 0.4% ، فى فرنسا فقد مؤشر كاك 40 نسبة 0.8% ليتصدر قائمة الأسواق الخاسرة فى أوروبا ، وفى لندن نزل مؤشر فايننشال تايمز 100 بنسبة 0.5 %.