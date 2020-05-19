شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يستأنف مكاسبه قبيل شهادة "جيروم باول" أمام الكونغرس والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء لتستأنف مكاسبها التي توقفت مؤقتا بالأمس ضمن عمليات تصحيح من أعلى مستوى فى نحو ثماني سنوات ، مع تجدد عمليات شراء المعدن كملاذ آمن ، قبيل انطلاق شهادة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" أمام الكونغرس الأمريكي حول الخطط التحفيزية التي تم إقرارها مؤخرا للتغلب على تداعيات جائحة فيروس كورونا.

ارتفعت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.5% إلى 1,740.37$ ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,730.93$ ، وسجلت أدنى مستوي عند 1,725.90$.

فقد المعدن الأصفر"الذهب" بالأمس نسبة 0.6% ، فى أول خسارة خلال الخمسة أيام الأخيرة ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، بعدما سجل فى وقت سابق من التعاملات أعلى مستوى فى نحو ثماني سنوات عند 1,765.09$ للأونصة.

وبخلاف عمليات البيع لجني الأرباح ،انخفضت أسعار الذهب بسبب تحسن شهية المخاطرة بأسواق المال العالمية ، بعد ظهور نتائج إيجابية لأحد اللقاحات المرشحة للوقاية فيروس كورونا.

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قالت شركة "Moderna" الأمريكية أن لقاحها التجريبي "mRNA-1273" المخصص للوقاية من الإصابة بفيروس كوفيد 19 أظهر نتائج واعدة فى تجارب المرحلة المبكرة .

بحلول الساعة 14:00 بتوقيت غرينتش تنطلق شهادة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" أمام لجنة الشؤون المصرفية والإسكان والشؤون الحضرية فى مجلس الشيوخ الأمريكي.

يتحدث باول عن الخطط التحفيزية التي تم إقرارها مؤخرا للحد من الأضرار الناجمة عن جائحة فيروس كورونا فى الولايات المتحدة ،وعن مستقبل تلك الخطط فى حالة استمرار الجائحة لفترة طويلة وصعوبة إعادة فتح الاقتصاد كاملا.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب ظلت بالأمس دون أي تغيير يذكر ، ليستمر الإجمالي عند 1,113.78 طن متري ،والذي يعد أعلى مستوى أيار/مايو 2013.