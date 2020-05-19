شكرا لقرائتكم خبر عن الثقة بالاقتصاد الألماني تقفز لأعلى مستوى فى 5 سنوات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الألماني الساعة 9:00 بتوقيت جرينتش مؤشر ZEW لقياس الثقة بالاقتصاد لشهر أيار/مايو بمستوي 51.0 نقطة ،بأعلى مستوى منذ نيسان/أبريل 2015 ، بفضل إعادة فتح الاقتصاد الأكبر فى أوروبا تدريجيا بعد تخفيف القيود ضد فيروس كورونا ، أفضل من توقعات الخبراء 30 نقطة ، أفضل من القراءة السابقة 28.2 نقطة ،هذا البيان إيجابي للعملة الأوروبية الموحدة اليورو.

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