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شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يوسع مكاسبه لأعلى مستوى فى أسبوعين بعد اقتراح صندوق إنعاش اقتصادي والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليوسع مكاسبه لليوم الثالث على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ، مسجلا أعلى مستوى فى أسبوعين ، بعدما اقترحت ألمانيا وفرنسا صندوق إنعاش اقتصادي ، لتقديم الدعم للمناطق الأشد تضررا من أزمة فيروس كورونا ، بالإضافة إلى تحسن شهية المخاطرة بأسواق المال العالمية ،وتراجع مستويات العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل.
ارتفع اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.4% إلى 1.0956$ الأعلى منذ 4 أيار/مايو، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.0913 $،وسجل أدنى مستوى عند 1.0902$.
أنهي اليورو تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة 0.9% مقابل الدولار ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، وبأكبر مكسب يومي منذ 26 آذار/مارس الماضي.
وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الماضي ،فقدت العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" نسبة 0.25% مقابل العملة الأمريكية ، فى ثاني خسارة أسبوعية على التوالي ، بفعل التوقعات القاتمة للاقتصاد الأوروبي المتضرر بشدة من جائحة فيروس كورونا.
اقترحت كلا من ألمانيا وفرنسا بعد محادثات بين أنجيلا ميركل و إيمانويل ماكرون مساء الاثنين إطلاق صندوق إنعاش اقتصادي بقيمة 500 مليار يورو ، بهدف تقديم الدعم للدول والمناطق الأكثر تضررا من أزمة الفيروس التاجي.
انخفض مؤشر الدولار يوم الثلاثاء بنسبة 0.25% ، ليواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى أسبوع عند 99.35 نقطة ، عاكسا تراجع مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.
بخلاف عمليات البيع لجني الأرباح ،تتراجع مستويات الدولار بسبب تباطؤ الطلب على العملة كأفضل استثمار بديل ، فى ظل تحسن شهية المخاطرة بمعظم أسواق المال العالمية ، بعد ظهور نتائج إيجابية لأحد اللقاحات المرشحة لعلاج فيروس كوفيد 19.
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