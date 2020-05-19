شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب فيروس كورونا ارتفاع طلبات الإعانة البريطانية لأعلى مستوى منذ عام 1996 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد البريطاني الساعة 06:00 بتوقيت جرينتش التغيير في طلبات الإعانة لشهر نيسان/أبريل مسجلة ارتفاعا بنحو 856.5 ألف ،بأسوأ قراءة منذ عام 1996 بسبب القيود المرتبطة بفيروس كورونا ، أسوأ من التوقعات التي أشارت إلى ارتفاع بنحو 675 ألف ، أسوأ من القراءة السابقة التي سجلت ارتفاع 5.4 ألف المعدلة من ارتفاع 12.1 ألف.

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