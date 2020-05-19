شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 19-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكّن زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي من ملامسة هدفنا الأول المنتظر عند 0.6550 ويستقر قربه، بانتظار مزيد من الارتفاع لتخطي هذا المستوى والتوجه نحو هدفنا التالي الذي يمتد إلى 0.6685.

وبالتالي، سيبقى السيناريو الإيجابي قائماً بقية اليوم، مع التذكير بأن استمرار الموجة الصاعدة يتطلب الثبات فوق 0.6407.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6460 والمقاومة 0.6600

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد