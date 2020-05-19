شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 19-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر عقود خام برنت بعض الميل الهابط الآن ليختبر الدعم المحوري 34.60، وكما أشرنا صباحاً، يحتاج السعر للثبات فوق هذا المستوى ليبقى سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً لهذا اليوم، حيث إن كسره سيجبر السعر على إجراء تصحيح هابط قبل استئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد.

المتوسط المتحرك 50 يستمر بدعم السعر من الأسفل، لنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الصاعد بشرط الثبات فوق 34.60، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي التالي يتواجد عند 37.10.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 34.00 والمقاومة 37.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد