شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 19-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر النفط تداولات جانبية منذ الصباح، ويحافظ على ثباته فوق مستوى 31.00، مما يبقي على سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً وفعالاً للفترة القادمة، بانتظار استئناف الميل الصاعد للتوجه نحو هدفنا الرئيسي التالي الذي يصل إلى 36.50، مدعوماً بالمتوسط المتحرك 50.

بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن كسر 31.00 والثبات دونه سيوقف الارتفاع المتوقع ويضع السعر تحت ضغط سلبي يستهدف مناطق 28.60 قبل أي محاولة إيجابية جديدة.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 31.00 والمقاومة 35.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد