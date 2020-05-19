شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 19-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر سعر الفضة بالتذبذب حول مستوى 17.11، يرافقه وصول مؤشر ستوكاستيك إلى مناطق التشبع في البيع، بانتظار المساهمة بدفع السعر لتحقيق مزيد من المكاسب خلال الجلسات القادمة، حيث يتواجد هدفنا الرئيسي التالي يتواجد عند 18.20، مع الانتباه إلى أن الفشل بالتماسك فوق 17.11 سيضع السعر تحت ضغط سلبي لحظي يستهدف اختبار مناطق 16.50 وقد يمتد إلى 16.00 قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 16.90 والمقاومة 17.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد