شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 19-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى سعر الذهب اختباراً لدعم القناة الرئيسية الصاعدة ويحافظ على ثباته فوقه حتى الآن، يرافقه استمرار ظهور الإشارات الإيجابية من خلال مؤشر ستوكاستيك، بانتظار تحفيز السعر على تقديم تداولات إيجابية بقية اليوم لمواصلة الاتجاه الرئيسي الصاعد، مع التذكير بأن محطتنا الرئيسية التالية تتواجد عند 1805.00.

لذلك، سنستمر بترجيح الاتجاه الهابط ما لم يتم كسر مستوى 1722.00 والثبات دونه.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1720.00 والمقاومة 1770.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد