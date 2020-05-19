شكرا لقرائتكم خبر عن جنرال موتورز يهاجم مقاومته الحالية – تحليل – 19-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم جنرال موتورز (GM) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليهاجم السهم بهذا الارتفاع مستوى المقاومة المهم 25.02، وذلك بدعم إيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، وتحت سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد بالمدى القصير، ليحقق السهم مكاسب جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت 9.63% بما يعادل 2.18 نقطة ليستقر على سعر 24.81 دولار.

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لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 25.02، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 29.29.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد