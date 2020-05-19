شكرا لقرائتكم خبر عن جنرال إليكتريك يقفز ارتفاعاً – تحليل – 19-05-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم جنرال إليكتريك (GE) ارتفاعاً في آخر جلساته، ليحاول السهم تصحيح الاتجاه الرئيسي الهابط بالمدى المتوسط، ليحقق السهم مكاسب حادة بنسبة بلغت 14.21% بما يعادل 0.78 نقطة ليستقر في نهاية التداولات على سعر 6.27 دولار، وذلك مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، أمام استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.
لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع الحذر التصحيحي خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة 6.94، وذلك طيلة ثبات الدعم 5.48.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه
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