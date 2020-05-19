شكرا لقرائتكم خبر عن فورد يغلق على ارتفاع ثمين – تحليل – 19-05-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم فورد (F) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، بدعم من توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، لينجح السهم بهذا الارتفاع في تخطي مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليتخلص بذلك من ضغطه السلبي، ليحقق مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 8.37% بما يعادل 0.41 نقطة ليستقر على سعر 5.31 دولار، في ظل سيطرة موجة تصحيحية صاعدة على المدى القصير.
لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع التصحيحي للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 4.53، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 5.87.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد
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