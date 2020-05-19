ديزني يتحرر من الضغط السلبي – تحليل – 19-05-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم ديزني (DIS) ارتفاعاً آخر جلساته، مستفيداً من الدعم الإيجابي المقدم بسبب تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليؤكد بهذا الارتفاع الأخير على اختراق خط اتجاه رئيسي هابط على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، ليحقق مكاسب حادة جديدة بلغت نسبتها 7.15% بما يعادل 7.80 نقطة ليستقر على سعر 116.85 دولار، وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.
لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 107.67، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 127.29.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد
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