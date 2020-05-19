شكرا لقرائتكم خبر عن كاتربللر يهاجم خط اتجاه رئيسي هابط – تحليل – 19-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم كاتربللر (CAT) ارتفاعاً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ليحقق مكاسب جديدة في آخر جلستاه بنسبة بلغت 6.58% أو ما يعادل 7.10 نقطة ليستقر على سعر 115.02 دولار، لينجح السهم بهذا الارتفاع في التخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ولكن بالرغم من ذلك إلا أنه يلامس مقاومة خط اتجاه رئيسي هابط على المدى المتوسط. Advertisements لهذا نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 118.79، ليستهدف مستوى الدعم 107.90. الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح انخفاضه

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كاتربللر يهاجم خط اتجاه رئيسي هابط – تحليل – 19-05-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.