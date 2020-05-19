سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 82 سنتا ليبلغ 26.58 دولار

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - مصفاة نفط

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 82 سنتا ليبلغ 26.58 دولار في تداولات يوم أمس الاثنين مقابل 25.76 دولار في تداولات يوم الجمعة الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الأسواق العالمية أنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت تسليم يوليو جلسة التداول امس مرتفعة 2.31 دولار أو 7.1 بالمئة لتسجل عند التسوية 34.81 دولار للبرميل في حين صعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم يونيو 2.39 دولار أو 8.1 بالمئة لتبلغ عند التسوية 31.82 دولار للبرميل.