شكرا لقرائتكم خبر عن الغرفة التجارية: 30 % انخفاضا فى أسعار الخضروات والفاكهة بسبب العروة الصيفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شعبة الخضروات والفاكهة في الغرفة التجارية، هبوط أسعار جميع أصناف الخضروات والفاكهة بنسب تتراوح 20 إلى 30 % مقارنة بالشهر الماضى، نتيجة زيادة معدلات إنتاج العروة الصيفية.

وقال حاتم النجيب نائب رئيس الشعبة، إن أصناف لخضار مثل الفلفل والبتنجان والكوسة والخيار والفاصوليا والليمون والملوخية والبصل والبطاطس والطماطم شهدت تراجعات كبيرة قياسا على أسعار الشهر الماضى، مثلا البامية تسجل 8 إلى 13 جنيها للكيلو في الجملة والتى بـ 25 جنيها للكيلو.

وأضاف في تصريحات لـ"الخليج 365" أن الليمون كان يسجل من 15 و 20 واليوم من 6 إلى 8 جنيها في سوق الجملة قياسا على الشهر الماضى، الخوخ سجل تراجعا كبيرا بنسبة 50% عن الشهر الماضى ليهبط من 12 إلى 4 جنيهات فقط، ويصل المستهلك من 5 إلى 10 جنيهات.

وتابع أن المشمش تراجع من 20 إلى 10 جنيهات والبطيخ يسجل حاليا 10 و 25 مقارنة بـ 35 وأعلى، مرجعا هذا الهبوط إلى زيادة إنتاج العروة الصيفية ووفرة المنتجات وزيادة صادرات لم تؤثر على السوق المحلى.

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أعلنت الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة، ارتفاع صادرات 3 محاصيل لما يقرب من 2 مليون و160 ألف طن وهى الموالح، والبطاطس، والبصل منذ بدء موسم التصدير، حتى 17 من الشهر الجارى، وهناك تدفق ملحوظ فى الصادرات إلى جميع الأسواق العالمية والأوربية، وفتح منافذ جديدة، وسط إجراءات مشددة وفقا للمعايير الدول المتفق عليها لجودة الصادرات تضمن زيادة الصادرات لجميع الأسواق العالمية.

قال الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي بوزارة الزراعة، في تصريحات لـ"الخليج 365"، إن إجمالي صادرات مصر من الموالح منذ بدء الموسم التصدير الجديد بلغ مليون و350 ألف طن، بينما بلغ إجمالي الصادرات الزراعية من البطاطس 600 ألف طن، تلاها في المركز الثالث البصل بإجمالي 210 ألف طن، مضيفا أن اجمالى 3 محاصيل تصديرية بلغت ما يقرب من 2 مليون و160ألف طن وجارى الشحن .

وأضاف "العطار"، أنه تم تكثيف اللجان الفنية للحجر الزراعي في مختلف مواقع التصدير بالمنافذ الحدودية والموانئ البحرية والبرية ومحطة الفرز والتعبئة لتسهيل أعمال الرقابة علي الصادرات الزراعية التي تمثل الآن عمود الاقتصاد القومي بعد حالة الإنكماش في القطاع السياحي بسبب إنتشار فيروس كورونا عالميا، موضحا زيادة تدفق الصادرات وتعافى السوق، بالإضافة إلى انفراج في عملية التصدير حاليا لبطاطس المائدة للأسواق الأوربية، مشير إلى أن مصر تحتل المركز الأول عالميا من حيث تصدير البرتقال إلى الأسواق العالمية، حيث يعبتر البرتقال المصرى من أجود أصناف البرتقال فى العالم.