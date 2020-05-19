شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مؤشر سوق الأسهم السعودية بنسبة 1.84% مدفوعاً بصعود 20 قطاعا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 1.84% رابحاً 127.05 نقطة ليصل إلى مستوى 7048.20 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 0.45% خاسراً 32.38 نقطة ليصل إلى مستوى 7168.40 نقطة، وبلغ حجم التداول 141.7 مليون سهم بقيمة 3.2 مليار ريال.

وارتفع 20 قطاعاً بسوق السعودية على رأسها قطاع الطاقة بنسبة 3.04%، أعقبه قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 2.64%، تلاه قطاع المواد الأساسية بنسبة 2.28%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.95%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.83%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 1.76%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.53%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 1.52%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.31%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 1.22%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.19%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 1.13%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.94%، فيما تراجع قطاع التأمين بنسبة 0.37%.

Advertisements

وارتفع 143 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "الأسماك"، بنسبة 10%، ثم سهم "الوطنية للتعليم" بنسبة 7.20%، ثم سهم "بحر العرب" بنسبة 6.06%، فيما تراجع 40 سهماً على رأسها سهم "اكسا التعاونية" بنسبة 3.70%، ثم سهم "دله الصحية" بنسبة 2.36%، ثم سهم "أسيج" بنسبة 2%، فيما تصدر سهم "أرامكو السعودية" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 595.4 مليون ريال سعودي.

وفي سياق متصل أعلنت شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع)، عن تطبيق الزيادة في القيمة الاجمالية لإصدارات صكوك الحكومة السعودية بالريال على حسابات المركز للمساهمين المستحقين اليوم الثلاثاء.

كما أعلنت شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع)، عن إضافة حقوق الأولوية المتداولة لـلشركة السعودية للأسماك في حسابات المركز للمساهمين المستحقين.