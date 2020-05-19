شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مؤشرات بورصة الكويت بمستهل تعاملات جلسة منتصف الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 1.65% رابحاً 78.490 ليصل إلى مستوى 4903.86 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 2.02% رابحاً 104.940 نقطة ليصل إلى مستوى 5300.83 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.62% رابحاً 25.460 نقطة ليصل إلى مستوى 4121.38 نقطة، وارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.97%، رابحاً 38.180 نقطة ليصل إلى مستوى 4023.19 نقطة.

وبلغ حجم التداول بمستهل التعاملات نحو 121 مليون سهم بقيمة 28.5 مليون دينار كويتى عبر 4926 صفقة، وارتفعت 9 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع البنوك بنسبة 2.14%، أعقبه قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.85%، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 1.33%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.95%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.89%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.71%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.52%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.04%.

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وجاء سهم شركة طفل المستقبل الترفيهية العقارية على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 16.37%، يليه سهم شركة الكسب الكويتية بنسبة 10%، ثم سهم شركة المجموعة التعليمية القابضة بنسبة 7.41%، فيما تصدر سهم شركة حيات للاتصالات القائمة الحمراء بانخفاض قدره 9.58% ثم سهم شركة المعادن والصناعات التحويلية بنسبة 7.37%، ثم الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار بنسبة 5%.

وفي سياق متصل أعلنت شركة بورصة الكويت للأوراق المالية، عن تعطل أعمال البورصة اعتباراً من يوم الأحد الموافق 24 مايو، على أن يستأنف الدوام الرسمي كالمعتاد اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 27 مايو.

فيما أعلنت شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي-كميفك، عن استقالة أحمد عبدالوهاب الفهد مدير تنفيذي مجموعة إداة الأصول.