رصف الطرق بمنطقة 620 فداناً وتنفيذ أعمال الخرسانة المسلحة لمبنى المرور

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس مصطفى سعيد، رئيس جهاز تنمية مدينة طيبة الجديدة والمشرف علي مدينة الأقصر الجديدة، بأنه جارٍ تنفيذ أعمال رصف الطرق بمنطقة ٦٢٠ فداناً، وكذا صب الخرسانة المسلحة لمبنى المرور بمدينة طيبة الجديدة.

وأضاف المهندس مصطفى سعيد، أنه كلف مسئولى الإدارات المختصة بالجهاز، بضرورة المتابعة الدورية لما تم ويجري تنفيذه من مشروعات بالمدينة، مشدداً على الشركات المنفذة بالمشروعات استكمال الأعمال طبقا للبرامج الزمنية اتخاذ التدابير الاحترازية لحماية العاملين بالمواقع من الإصابة بفيروس كورونا، وذلك بتوفير المهمات الوقائية ومواد التطهير والتعقيم بمواقع العمل.



رصف الطرق بمنطقة 620 فداناً وتنفيذ أعمال الخرسانة المسلحة

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وأشار المهندس مصطفى سعيد إلى أن ذلك يأتي تنفيذاً لتكليفات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة دفع العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها بالمدن الجديدة، مع اتخاذ التدابير الاحترازية لحماية العاملين بالمواقع من الإصابة بفيروس كورونا.

‫كان مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، قد وافق في وقت سابق فى اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على تخصيص 5 قطع أراضٍ بمدن (أسيوط الجديدة، بمساحة 15 فداناً – برج العرب الجديدة، بمساحة 10 أفدنة – 6 أكتوبر الجديدة، بمساحة 9.6 فدان – طيبة الجديدة، بمساحة 30 فداناً – شرق بورسعيد "سلام"، بمساحة 12 فداناً)، لإقامة جامعات تكنولوجية، بنظام نقل الأصول لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى.‬

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‫وقال الدكتور عاصم الجزار: وافق مجلس إدارة الهيئة أيضاً على تخصيص 6 قطعٍ أراض بمدينة القاهرة الجديدة، بمساحة إجمالية نحو 4 أفدنة، وتشمل، قطعة الأرض رقم (S5-5) بمساحة 1696 م2 بالمنطقة الخامسة بالحى الثانى بالتجمع الخامس، بنشاط تجارى، وقطعة الأرض رقم (G1) بمساحة 4523.96م2 بمنطقة (G) بالقطاع الرابع بمركز المدينة، بنشاط محطة خدمة وتموين سيارات، وقطعة الأرض رقم (42) بمساحة 8038.86 م2، بمركز خدمات التجمع الخامس، بنشاط جراج متعدد الطوابق، ويُسمح بنشاط تجارى بالدور الأرضى، وقطعة الأرض رقم (2) بمساحة 600م2، بمنطقة امتداد الأندلس، بنشاط مجمع مخابز، وقطعتى الأرض رقمى (368 – 366) بمساحة 541.67 م2 لكل قطعة، بالقطاع الثالث بمركز المدينة، بنشاط تجارى.‬

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‫وأضاف وزير الإسكان، أن مجلس الإدارة وافق على تخصيص 4 قطع أراضٍ بمدينة العاشر من رمضان، بمساحة إجمالية نحو 21 فداناً، وتشمل، قطعة الأرض رقم 16 بمساحة 13624.6 م2، بالمنطقة الصناعية جنوب A6، لإقامة مصنع، وجزء من قطعة الأرض رقم 1، بمساحة 52328.1 م2، بالمنطقة المحصورة بين A5–A6، لإقامة مصنع، وقطعة الأرض رقم 41 بمساحة 2040 م2 بمركز المدينة، بالمرحلة ثانية، بنشاط تجاري إداري، وقطعة الأرض بمساحة 20000م2، بمنطقة المدافن.‬