شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة منتصف الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، إذ ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.13% ليصل إلى مستوى 10394 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.29% ليصل إلى مستوى 1514 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.18% ليصل إلى مستوى 11883 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 1.5% ليصل إلى مستوى 3983 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.07% ليصل إلى مستوى 1134 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 1.17% ليصل إلى مستوى 1847 نقطة.

وفي سياق آخر تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الاثنين، إذ باعت مجموعة مرتبطة بشركات مطاحن وسط وغرب الدلتا، مصر للأسمنت-قنا، المتحدة للإسكان والتعمير، رواد السياحة-رواد، شارم دريمز للاستثمار السياحي، المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، 2152 سهم، 135.9 ألف سهم، 26849 سهم، 4486 سهم، 923 ألف سهم، 10 آلاف سهم، على التوالي، كما باع مجلس إدارة الشركة المصرية للمنتجعات السياحية 964.9 ألف سهم.

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فيما اشترى مساهم رئيسي بالشركة العربية وبولفارا للغزل والمسيج-يونيراب 300 ألف سهم، واشترى نظام الإثابة والتحفيز للعاملين بالبنك المصري الخليجي 10 آلاف سهم.

فيما قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 13 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم على الترتيب الشمس للإسكان والتعمير، مصر للفنادق، شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي-نيوداب، اميرالد للاستثمار العقاري، مطاحن مصر العليا، الاستثمار العقاري العربي-اليكو، شارم دريمز للاستثمار السياحي، العربية وبولفارا للغزل والنسيج-يونيراب، رواد السياحة-رواد، مصر بني سويف للأسمنت، العامة لصناعة الورق-راكتا، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، مصر الوطنية للصلب-عتاقة.

كما قررت إدارة البورصة، تعليق كافة العروض والطلبات المسجلة خلال الجلسة الاستكشافية على سهمى شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي-نيوداب، مصر للفنادق.